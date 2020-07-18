Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı
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Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı

GAZİANTEP 'te yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve tabacaların kullanıldığı kavgada vücüduna mermi isabet eden Cengiz Kireçci öldü, annesi Güllü Kireçci ağır yaralandı.

Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı
18.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:52

GAZİANTEP 'te yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve tabacaların kullanıldığı kavgada vücüduna mermi isabet eden Cengiz Kireçci öldü, annesi Güllü Kireçci ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçları ile evlerine dönen anne-oğul yol verme meselesi yüzünden K.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.P., yanında bulunan tabancayı çekerek ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği anne ile oğlu yaralandı.

Kavgayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Cengiz Kireçci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Güllü Kireçci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

 


Kaynak: DHA

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