Gaziantep'te yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli
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Gaziantep'te yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli

Gaziantep'te yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun ortasından geçen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun ortasından geçen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırı Kilis-Hatay yolu Kazıklı Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada yol ortasında bir kaplumbağa gördü.

Jandarma personeli kaplumbağayı eliyle alarak yol kenarına bıraktı.

Ekipler, daha sonra bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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