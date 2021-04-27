Gaziantep'te yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun ortasından geçen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun ortasından geçen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırı Kilis-Hatay yolu Kazıklı Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada yol ortasında bir kaplumbağa gördü.
Jandarma personeli kaplumbağayı eliyle alarak yol kenarına bıraktı.
Ekipler, daha sonra bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek