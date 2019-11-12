Gaziantep'te yol kenarına patlayıcı bırakan 2 terörist yakalandı

12.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:14

Gaziantep'te, yol kenarına patlayıcı madde bıraktıkları tespit edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik kentte operasyon düzenlendi.

Nizip-Gaziantep kara yolu kenarına patlayıcı madde bıraktıkları tespit edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, nakletme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", diğeri ise "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, nakletme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA