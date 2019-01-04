Gaziantep'te yol çöktü, araçlar çukura düştü

Gaziantep'te, dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura, yoldan geçen bir işçi servisi ile bir hafif ticari araç düştü. İki araçta bulunan toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fıstıklı Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda kaldı. Basra Bulvarı üzerindeki Gaziantep Kalyon Stadı'nın bulunduğu kavşakta ise asfalt yol çöktü. Yolda çökme nedeniyle çukur oluştu. Ahmet Polat'ın kullandığı 27 S 3715 plakalı işçi servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHJ 82 plakalı hafif ticari araç, aniden çöken yolda çukura düştü. Minibüs ve hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Çukura düşen araçlar ise iş makinesi yardımıyla çıkartılarak, otoparka çekildi.

Polis ve belediye ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaynak: DHA