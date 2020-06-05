Gaziantep'te yol çalışması Gaziantep'in Araban ilçesinde arazi yollarında bakım çalışması yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde arazi yollarında bakım çalışması yapıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak yolun kışın vatandaşı zor durumda bıraktığını, bu nedenle bakım çalışması yaptıklarını söyledi.

Doğru, Araban'ın tarım ürünleri çeşitliliği bakımından zengin bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, arazi yollarının da rahat ve güvenilir olması gerektiğini kaydetti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yol çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabileceklerini belirtti.

Doğru ayrıca, ilçede yetiştirilen buğday, firik ve kuru bakliyatları yurt dışına ihraç ettiklerini anımsatarak, rekolteyi arttırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA