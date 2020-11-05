Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle telefon direkleri devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle telefon direkleri devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle telefon direkleri devrildi.

İslahiye ilçesinde gece başlayıp sabah saatlerine kadar süren yoğun yağışlar ve beraber etkili olan rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Yelliburun-Karapolat mahalleleri arasındaki telefon direkleri devrildi. Bazı direkler de koparak ikiye ayrıldı.

Haberleşmenin kesintiye uğramadığı ancak direklerin yan yatarak devrildiği bölgede ekipler, çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek