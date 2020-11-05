Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle telefon direkleri devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle telefon direkleri devrildi

05.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:38
Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle telefon direkleri devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle telefon direkleri devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle telefon direkleri devrildi.

İslahiye ilçesinde gece başlayıp sabah saatlerine kadar süren yoğun yağışlar ve beraber etkili olan rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Yelliburun-Karapolat mahalleleri arasındaki telefon direkleri devrildi. Bazı direkler de koparak ikiye ayrıldı.

Haberleşmenin kesintiye uğramadığı ancak direklerin yan yatarak devrildiği bölgede ekipler, çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Gaziantep-Adana otoyolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Gaziantep-Adana otoyolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Enes Batur Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle telefon direkleri devrildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:41:12. #1.14#
title