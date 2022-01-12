GAZİANTEP - Yoğun sis etkili oluyor (2)
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.
Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri de kentin işlek noktalarında denetimlerini artırarak, sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Öte yandan, bazı vatandaşlar, sisle oluşan manzaranın fotoğrafını çekti.