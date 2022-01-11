Gaziantep'te yoğun sis - Haberler
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Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün içinde artan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün içinde artan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, görüş uzaklığını düşürdü. Sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, hızlarını düşürüp, araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.


Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep'te yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri

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