Gaziantep'te yoğun sis
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
GAZİANTEP'te yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle trafikte de aksama meydana geldi.
GAZİANTEP'te yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle trafikte de aksama meydana geldi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda, farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik ekipleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Sisin gün içinde yağışla birlikte dağılmasının bekleniyor.