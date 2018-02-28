Gaziantep'te Yoğun Sis
Gaziantep'te yoğun sisGAZİANTEP'te, etkili olan ve görüş uzaklığını düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'te yoğun sis
GAZİANTEP'te, etkili olan ve görüş uzaklığını düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı da 6 dereceye düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.