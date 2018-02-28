Gaziantep'te Yoğun Sis
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Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep’te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Gaziantep'te günlerdir soğuk hava ve etkili yağış bu sabah yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kentte göz gözü görmezken, Gaziantep-Kilis, Gaziantep- Nizip ve Gaziantep- Şanlıurfa karayollarında ise görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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