Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2) - Haberler
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Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜGaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle dün ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik, normale döndü.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle dün ulaşımın durduğu Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda trafik, normale döndü. Bazı kişilerin yola dün bıraktıkları araçlarını bugün aldıkları görüldü. Yolda kayarak devrilen bazı araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. Trafik yoğunluğunun önceki günlere göre azaldığı da gözlendi.


Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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