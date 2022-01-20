Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle dün ulaşımın durduğu Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda trafik, normale döndü. Bazı kişilerin yola dün bıraktıkları araçlarını bugün aldıkları görüldü. Yolda kayarak devrilen bazı araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. Trafik yoğunluğunun önceki günlere göre azaldığı da gözlendi.