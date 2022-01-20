Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, son 54 yılın en etkili kar yağışı sonrası durma noktasına gelen hayat normale dönüyor. Kar yağışının durması, hava sıcaklığının 1 dereceye çıkmasıyla bölgede yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te, salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı ile günlük yaşam durma noktasına geldi. Kentte, yolların kapanması nedeniyle araçların hareket edememesiyle binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin seferber olmasıyla saatlerce mahsur kalanlar kurtarılarak yollar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Kent merkezinde de dün yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerini yapamadı, yüzlerce kişi ev ve iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.