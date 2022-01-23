Gaziantep'te yoğun kar yağışı başladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'i geçtiğimiz günlerde esareti altına alınan kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent yoğun kar yağışıyla birlikte tekrardan beyaza bürünürken Vali Davut Gül, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte merkezdeki yollar, caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Kar Gaziantep'i yeniden esareti altına alırken trafik yoğunluğu en az düzeye indi.

Karla mücadele başladı

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte hayatı felç etmişti. Kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına gelirken yollar yoğun kardan dolayı kapanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan manzaranın tekrar yaşanmaması için önceden hazırlık yaparak koordineli çalışan belediyelerin sabah saatlerinde karla mücadelesi başladı. Gece saatlerinde İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başlayan kar yağışı sabahın erkenden saatlerinde kent merkezinde ulaştı.

"Acil değilse yola çıkmayın"

Vali Davut Gül, gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla vatandaşları uyardı. Gaziantep'in geneline yoğun kar yağmasını beklediklerini aktaran Gül, "Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecektir. Çatılarda birikecek karlar çökmelere sebep olabilir. Çok acil işiniz yoksa lütfen yola çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP