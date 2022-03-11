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Gaziantep'te yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Lider Olgun - Güncel
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Gaziantep'te yoğun kar yağışıGAZİANTEP Gaziantep'te yoğun kar yağışı başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı

GAZİANTEP Gaziantep'te yoğun kar yağışı başladı.

Gaziantep'te etkili olan yağmur bugün akşama doğru yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin verilerine göre yağışların önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı

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İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Güncel

Gaziantep, kar, Güncel, Haberler

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