GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı

GAZİANTEP Gaziantep'te yoğun kar yağışı başladı.

Gaziantep'te etkili olan yağmur bugün akşama doğru yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin verilerine göre yağışların önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.