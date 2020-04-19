Gaziantep'te yoğun caddeler ve mesire alanları boş kaldı
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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te yoğun caddeler ve mesire alanları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Gaziantep'te, özellikle Pazar günleri yoğunluk yaşanan caddeler ve binlerce vatandaşın akınına uğrayan mesire alanları boş kaldı.

19.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:26
Gaziantep'te yoğun caddeler ve mesire alanları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Gaziantep'te, özellikle Pazar günleri yoğunluk yaşanan caddeler ve binlerce vatandaşın akınına uğrayan mesire alanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan Gaziantep'te sessizlik hakim. Gaziantep'te özellikle Pazar günleri binlerce vatandaşın akınına uğrayan piknik ve mesire alanları ile alışverişin kalbinin attığı pek çok cadde ve sokak boş kaldı. Gaziantepliler, virüs nedeniyle Pazar günleri kebap ve piknikten mahrum kaldı.

Kentte, vatandaş yoğunluğunun yaşandığı Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Nişantaşı Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve kebap yapmak için binlerce vatandaşın akın ettiği, kebap dumanlarının tüttüğü Yeşilvadi Millet Bahçesi boş kaldı.

Boş kalan meydanlar ve mesire alanları ise hayvanlara kaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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