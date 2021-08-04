Gaziantep'te YKS'de dereceye giren öğrencilere ödül

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren 55 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren 55 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "YKS Şampiyonlar Buluşması" gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, buradaki konuşmasında, başarının her geçen gün daha fazla göze çarptığını belirterek, öğrencilere şöyle seslendi:

"Başarınızla şehre heyecan getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fatma başkanımız bütün ilçelerimizde eğitim için belediyenin bütün imkanlarını kullanıyor. Sizleri seviyor ve 24 saat sizlere kapımız açık. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Başarı önemli ama başarıyı muhafaza etmek daha önemli. Bu açıdan bu otokontrolü kaybetmemekte büyük fayda var."

Gül, ilk 5 bine giren öğrencilere burs da verileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise öğrencilerin, büyük bir gayret, çaba, emeğin, duanın sonucunda oluşan bir hazine olduklarını kaydetti.

Beşeri sermayeyi ortaya çıkarmak ve bilgi ekonomisine hazırlanmanın önemini belirten Şahin, şunları aktardı:

"Şehri anlatırken biz 'sanayi şehri Gaziantep', 'kültür şehri Gaziantep', 'gastronomi şehri Gaziantep' diyorduk. Bir türlü 'eğitim şehri Gaziantep' diyemiyorduk. Çünkü yeterince tesisimiz tamamlanmamış, yeterince başarı hikayemiz yoktu. Bugün bu şehir sizin sayenizde kendi hikayesini yazıyor. Sizler artık rol modelsiniz. Gece gündüz büyük bir gayretiniz vardı. Planlama, hedef, disiplin olmadan bu başarıyı yakalayamazdınız. Annenin babanın büyük fedakarlığı var. Hocaların büyük bir emeği var."

Konuşmaların ardından ilk bine giren 55 öğrenciye, kol saati, kıyafet ve kupa hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan