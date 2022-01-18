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Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı.

Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı öğlen saatlerinde başladı. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül okulların bir gün tatil edildiğini duyurmuştu. Beklenen kar yağışı Gaziantep merkez ve İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçelerinde öğlen saatlerinde başladı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise karın keyfini doyasına çıkardı.

Kartopu oynayan çocuklar, okulların tatil olması nedeniyle karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı

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Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haber

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