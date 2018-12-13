Gaziantep'te, Yıldırım İsabet Eden Petrol Boru Hattı Onarılıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, dün akşam yıldırım isabet eden petrol boru hattındaki sızıntının çevreye verdiği zarar sabah ortaya çıktı. Görevliler, onarım çalışmalarına başladı.

Nurdağı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait Kerkük-Yumurtalık boru hattına dün akşam yıldırım isabet etti. Boru hattının delinmesiyle sızan ham petrol, çevreye ve mahalleye akmaya başladı. Yetkililerin incelemesinin ardından ham petrolün sızdığı tespit edilen 180 haneli mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Görevliler, sabah saatlerinden itibaren petrol boru hattında onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye gelen BOTAŞ Bölge Müdürü Mehmet Tecimen, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve beraberindekiler mahallede incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Sızan ham petrolün çevreye daha fazla zarar vermemesi ve derelere karışmasını önlemek için de çalışmalar yürütüldü.

Petrol boru hattından sızan petrolün bazı tarım arazilerine zarar verdiği ve kümes hayvanlarını telef ettiği belirtilirken, mahalle sakinlerinin uğradığı zararın da karşılanacağı belirtildi. Öte yandan sızıntı sonrası mahallede oluşan ve insanları tedirgin eden kokunun da kalmadığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bugün mahallede yaptıkları ölçümde olumsuz bir duruma rastlamadı.

Öte yandan dün gece mahalleden ayrılan bazı ailelerin de evlerine sızan ham petrolün temizlenmesinin ardından döndüğü görüldü.