Gaziantep'te Yılbaşından Bu Yana 242 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

GAZİANTEP'te, yılbaşından bu güne kadar yapılan çalışmalarda 258 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak 242 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden 68'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekiplerinin 1 Aralık 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arsında yaptığı çalışmalarda 258 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ekipler, 242 hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken şüphelilerden 68'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA