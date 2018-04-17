Gaziantep'te Yılbaşında Yaşanan Polis-şüpheli Kovalamacası

Gaziantep'te yılbaşı gecesi polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı ve kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen gencin ailesinin avukatı Nesrin Tuncel, olayla ilgili soruşturmanın yeniden yapılması gerektiğini söyledi.



Avukat Tuncel, yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karkan'ın ailesiyle birlikte, bürosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Olağanüstü Hal koşullarına uyulmayarak Görkem'e ateş edildiğini ileri sürdü.



Bir polisin yakalanması istenilen bir zanlıyla karşılaşıldığında öncelikle uyarı ikazında bulunması gerektiğini belirten Tuncel, "Kanunlarımız bir şüpheli ikaza rağmen durmuyorsa havaya uyarı ateşinin açılması ve canlı yakalanmasını sağlayacak bir biçimde silahın kullanılmasını öngörmektedir." dedi.



Olayı şüpheli polis memuru H.B'nin görev yaptığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki başka bir polisin soruşturduğunu kaydeden Tuncel, şunları dile getirdi:

Jandarmanın bu olayı soruşturması halinde hem zanlının lehine, hem de vicdanlarımızı rahatlatacak ve şüphe bırakmayacak şekilde olayın aydınlatılmasını sağlayacak. Delillerin hem toplanması ve karartılması mümkün iken, polis H.B'nin mensup olduğu emniyet birimi tarafından soruşturmanın yapılması, delillerin de süreç içerisinde karartılmasına ve yok edilmesine neden olmuştur. H.B. bir gün bile açığa alınmadı, sadece görev yeri değişikliği yapılarak başka bir ilçemizde halen elinde silahıyla görevinin başında olması bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır."

Tanıkların ifadelerinin kendilerine verildiğini ifade eden Tuncel, tutanakta, olaya ilişkin uygulamaya katılan polis memurlarının ifadelerinde, başlarındaki komiser yardımcısı E.F'nin saat 21.00 sıralarında "Siyah renkli bir aracın bombalı saldırı yapacağı ihbarı aldık. Dikkatli olun." yönünde talimat verdiğinin belirtildiğini öne sürdü.



Anne Naime Karakan da çok zor günler yaşadıklarını ve ilaçlar sayesinde ayakta durabildiğini ifade ederek, adaletin sağlanmasını istedi.

Olay

Şahinbey ilçesinde yılbaşı uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 HS 0981 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına rağmen kaçan Ekrem Görkem Karakan ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Ekiplerin zaman zaman havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sırasında, Karakan'ın kullandığı araç Kavaklık Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarpmıştı.

Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenen genç, hastanede tedavi altına alınmasının ardından 14 Ocak 2018 günü hayatını kaybetmişti.