Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
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Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Gaziantep'te yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.

10.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:42
Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

'te yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi piyasadaki sahte, kaçak alkol satışının ve imalatının önüne geçmek için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramalarda toplam 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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