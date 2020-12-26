Gaziantep'te yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 111 şişe sahte içki ele geçirildi
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Gaziantep'te yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 111 şişe sahte içki ele geçirildi

26.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:12
Gaziantep'te yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 111 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te sahte içki satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 111 şişe sahte içki ile 90 litre alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte içki satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 111 şişe sahte içki ile 90 litre alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesine ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan, haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda bir aracı durduran ekipler, 111 şişe sahte içki ile 90 litre alkol ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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