Gaziantep'te Yılbaşı Öncesi Güvenlik Önemleri Arttırıldı

Gaziantep'te yıl başı öncesinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Yılbaşına sayılı günler kala Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmeleri için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl başı gecesi vatandaşların yoğun olarak bulunacağı bölgelere yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı belirtildi. Açıklamada, yıl başı öncesinde ve yıl başı gecesi vatandaşların yoğun olarak bulunması beklenen şehirlerarası otobüs terminali, havaalanı, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, şehir içi otobüs durakları ve çevrelerinde ek tedbirlerin alınacağı duyuruldu. Kent genelinde devriye ekiplerinin yanı sına güven timleri ve yaya devriyeler ile kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık olaylarının önüne geçmesi hedeflenirken, şüpheli çanta, paket ve poşetler üzerinde yapılacak denetim ve kontrollerle istenilmeyen olaylara fırsat verilmeyecek.

Trafikte huzur ve

Asayiş ve huzurun sağlanmasının yanı sıra kentteki trafik akışının da güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için de gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Trafik akışı yönünden, alışveriş merkezleri çevresi, ana güzergahlar ile kavşaklarda trafik akışının sorunsuz şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alındı. Şehirlerarası otobüs terminali ve toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahları, alkollü araç kullanımı ve bunun sonucunda meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla sürücüler üzerinde gerekli denetimlerin yapılabilmesi için yeteri kadar personel görevlendirilmesi yapıldı" denildi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise tedbirlerle ilgili "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirebilmeleri için asayiş, trafik ve terör olayları yönünden gerekli tedbirleri alındı. Tüm vatandaşlarımıza yeni yılın sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA