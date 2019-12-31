Gaziantep'te yılbaşı öncesi 162 iş yeri denetlendi

31.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:12

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerince 162 iş yeri denetlendi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu.

İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

Toplamda 162 iş yerinde yapılan denetimler neticesinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine yasal işlem uygulanırken, 44 işletmeci ise görülen eksikliklerden dolayı ihtar edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, "365 gün zabıtalarımızın denetimlerine devam ediyor. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2019 yılının son günü ve yeni bir yıla başlıyoruz. Öncelikle 2020 yılının hem ülkemiz için, hem dünya için barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA