Gaziantep'te Yılbaşı Coşkusu

Gaziantep 2018 yılını coşkuyla karşıladı. Açık alanda yapılacak kutlamaların yasak olmasına rağmen yer yer havai fişek gösterileri gözlendi.



2018 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üniversite meydanında toplanan bir grup genç polisin engellemelerine rağmen saat 00: 00'ı gösterdiği anda ara sokaklarda havai fişek patlatarak meydandaki geri sayımdan sonra halay çekti. Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan bazı vatandaşlar ise anı unutulmak yapmak adına 2018 selfisi çekindiler. Meşale yakan bir çift ise, yeni yıldan umutlu olduklarını belirterek, bir ömür boyu mutluluk dilediklerini söyledi. 2017 yılında ülkede yaşanan olumsuzluklardan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen bazı vatandaşlar ise, yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk dilediklerini ifade etti.



Kalabalık grup yılın ilk dakikalarından sonra ara sokaklara doğru peyderpey dağıldı. Polis ekipleri ise grup tamamen meydanı boşaltana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına nöbetini sürdürdü. - GAZİANTEP