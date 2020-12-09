Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi

09.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:09
Gaziantep'te

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara oda takımı kurulup, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verilmeye devam ediliyor.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara oda takımı kurulup, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verilmeye devam ediliyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık koordinesinde Nisan 2020 tarihinde başlatılan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün desteğiyle devam eden Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi'ne dikkati çekti.

Mutlu, projenin 5'inci etabında ilçe merkezi ve kırsalında ikamet eden 13 yetim ve öksüz çocuğun istifade edeceği 6 çocuk odası takımı daha kurduklarını, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi.

Kaymakam Mutlu, son çalışma ile de 8 ayda toplamda 56 ailenin ve 157 yetim ve öksüz ihtiyaç sahibi çocuğun hayallerini gerçekleştirmek suretiyle yüzlerini güldürüp mutlu ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"8 ay önce hayata geçirdiğimiz projemiz ile 56 çocuk odası kurduk. Her bir odayı ortalama 13 bin liraya mal ettiğimiz odalar için toplamda yaklaşık 720 bin lira bütçe harcadığımız projemiz, ilçemizdeki tüm yetim ve öksüzlerimizin hayalleri gerçekleşene kadar devam edecek. Yetim ve öksüz çocuklarımız bizim en hassas yanımızdır. Onların her isteklerinde Araban Kaymakamlığı olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Evlerine oda takımı kurulan çocukları ziyaret eden Kaymakam Abdulhamit Mutlu'ya eşi Nesrin Mutlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Çobanoğlu ve Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:13:34. #1.14#
title