Gaziantep'te yeşil sarımsak hasadı başladı Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadı başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarlalarında ziyaret ettiği üreticilerle beraber hasat yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Altun, ilçede yaklaşık 15 bin dönüm civarında sarımsak ekili alanın 1000 dönümünde yeşil sarımsak hasadının yapıldığını söyledi.

Yeşil sarımsağın kilogramının sebze hallerine 7-10 lira arasında satıldığını kaydeden Altun, "Bu yıl ürün güzel. Geçen yıllarda dönüme 3,5 ton verim alan çiftçilerin bu yıl 5 ton ürün almasını bekliyoruz." dedi.

Altun, 14 bin dönüm civarındaki sarımsak ekili alanda da mayıs ayı ortalarında hasat yapacaklarını söyledi.

Üretici Şeref Gözlügöl de bu yıl yeşil sarımsakta kalite ve verimin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA