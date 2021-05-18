Gaziantep'te yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı
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Gaziantep'te yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı

Gaziantep'te yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, buğday tarlalarında firik yapan üreticileri ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Altun, Araban Ovası'nın Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olduğunu, onlarca kaliteli tarım ürünün yetiştiği belirterek, 2021 yılının ilk hasadına başladıklarını söyledi.

Firiğin Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketildiğine dikkati çeken Altun, İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi Orta Doğu ülkelerine ihracatının yapıldığını onlar için de önemli bir lezzet olduğunu belirtti.

Firik pilavının bölgede yaygın olarak yapıldığını dile getiren Altun, "Kuzu, oğlak, hindi ve tavuk eti ile yenilir. Diyabet hastaları ve gelişim çağındaki çocuklar için de oldukça faydalıdır. Son yıllarda ihracatçı firmalar tarafından ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de gönderiliyor. Oralarda firik pilavı günleri düzenlenerek tanıtımı yapılıyor. Yeterli tanıtımlar yapılarak tüm dünya ülkelerinin vazgeçilmez baş yemeği olmaya aday." dedi.

Firik hasadının yapım aşamalarına değinen Altun, firiklik yeşil buğday başaklarının saplarıyla birlikte traktöre takılan özel aletle biçildiğini, tarlada güneşin altında bekletildiğini, hafif ateşte kontrollü olarak yakıldığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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