Gaziantep'te yeşil altın hasadına başlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meşhur antep fıstığı hasadına başlandı. Gaziantep'in yeşil altını olarak bilinen boz fıstık hasadına, Gaziantep'in Nizip, Oğuzeli ilçelerinde ve barak ovası bölgelerinde toplanmasına başlandı.

Son yıllarda yüksek fiyatları nedeniyle gündem olan antep fıstığında yeni mahsul hasadı başladı. Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Antep fıstığının 2018 yılı rekoltesinin yüksek olması beklentisi çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Özellikle Nizip ve Oğuzeli ilçelerinin köylerinde başlayan fıstık hasadı için mesai erken saatlerde başlıyor. Oğuzeli ilçesindeki Dokuzyol köyünde ise hasada başlayan fıstıkçılar, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışarak taze fıstıkları topluyor. Sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmesiyle başlayan çiftçiler, ağaçların altlarına çadırlar sererek fıstık hasadına başlıyor. Ardından ağaçların üstlerine çıkan işçiler, fıstık salkımlarını tek tek çadırlara atıyor. Çadırlarda biriken fıstıklar dallardan ve yapraklardan temizlendikten sonra çuvallara doldurularak traktörlere konuluyor ve salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işleme tesisine götürülüyor. Burada salkımlardan, çöp ve yapraklarından ayrılan fıstıklar su dolu tanklara dökülerek dolu boş ayrımı yapılıyor. Su dolu tankta dolu boş ayrımı yapıldıktan sonra kurutulup tekrar çuvallara konulan fıstıklar sade halde satılmak üzere halini yolunu tutarken, istenmesi halinde kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı yapılmak üzere fıstık kavurma fabrikalarına da götürülebiliyor.

Fıstık toplayan vatandaşlardan biri, "Fıstık hasadına boz fıstık toplamak üzere bu hafta başladı. Şuan topladığımız fıstık baklavalık boz Antep fıstığıdır. Baklava yapımında kullanılan bu boz fıstığı bir hafta boyunca topluyoruz. Sonrasında ise ben fıstık diye tabir edilen kırmızı fıstık toplamasına başlıyoruz ve eylül ayına ortalarında kadar devam ediyor hasat. Boz fıstık baklavalık fıstıktır, ben fıstık ise çikolatalarda değerlendirilir ve çerez olarak kullanılır. Şuan için hasatla beraber fiyatlarda da hızlı bir düşüş başladı. İlk başlarda fiyat yüksekti ama fıstık toplandıkça tüccarlar fiyatları düşürmeye başladı" dedi.

Fıstık yetiştirirken ve toplarken en çok yaşanan hırsızlık olaylarının kendilerine zarar verdiğini belirten vatandaş, "Fıstık yetiştirirken ve toplarken en çok hırsızlardan çekiyoruz. Hırsızlıkla çok mücadele ediyoruz çünkü her gün yere yakın dallardan çokça fıstık çalıyorlar. Bu da bize çok sıkıntı veriyor. Bunun önüne geçebilmek için kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Ben mesela yatağımı tarlamın içine yapıp tarlada yatıyorum. Çünkü en ufak boşluk buldukları gibi ağaçları silip süpürüyorlar, çalıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan yeni baklavalık fıstık hasadının başlamasıyla birlikte fıstık fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, yakın zaman içerisinde baklava fiyatlarında da muhtemel düşüşler bekleniyor.