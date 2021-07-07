Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezona hazırlanan Gaziantep FK, çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu Karaçayır Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Halil İbrahim Pehlivan da katıldı. Daha önce takımla çalışan diğer yeni transferler Angelo Sagal ve Doğan Erdoğan da antrenmanın tamamında yer aldı. Öte yandan Romanya Milli Takımı'ndan dönen ve 1 haftalık iznin ardından takıma katılan Alexandru Maxim de çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık idmanıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BOLU

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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