Gaziantep'te 'Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti' ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı - Haberler
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Gaziantep'te "Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti" ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" projesi ile vatandaş memnuniyeti arttı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" projesi ile vatandaş memnuniyeti arttı.

İslahiye Kaymakamlığı hizmet binasında yeni konsept tasarlanarak hayata geçirilen Nüfus Müdürlüğünün fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yeniden tasarlanan Nüfus Müdürlüğünde sağlanan teknoloji desteği ile hizmet süreleri kısalırken yoğunluğun azaldığı belirtildi.

Danışma alanı sayesinde vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.

Yeni Nüfus Müdürlükleri konseptiyle engelli ve yaşlı vatandaşlar için gezici terminaller sayesinde evlerde hizmet sunulmaya başlandı.

Nüfus Müdürlüğüne işlem için gelen vatandaşlar, yeni konseptin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Gaziantep'te Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı

Gaziantep'te Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te 'Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti' ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı - Haberler
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