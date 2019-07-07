Gaziantep'te yaz spor okulları

Şehitkamil Belediyesi, yaz spor okulları kapsamında 5 binin üzerinde öğrenciyi su sporlarıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tatilini sağlıklı ve zinde bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yaz spor okulunda spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz spor okullarının ilgi gördüğünü belirterek, eğitim programının birinci döneminde Alleben Yüzme havuzlarına 5 bine yakın öğrencinin geldiğini ifade etti.

Yaz okulunda birbirinden farklı branşlarda eğitimler verildiğini dile getiren Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme branşında da sporcularımız nitelikli ve güvenilir bir ortamda eğitim görüyor. Sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle gerek kayıt kabul sürecinde talep edilen sağlık raporlarına gerek eğitim uygulamalarında antrenörlerimiz tarafından belirlenen kurallara titizlikle dikkat ediyoruz. Havuzlarımızdan yetişen ve elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımıza yenilerini eklemek adına teknik ekibimiz hummalı bir mesai içerisinde. Bizlere güvenen ve süreç içerisinde her zaman yanımızda olan velilerimize ve eğitmen kadromuza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA