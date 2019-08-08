Gaziantep'te Yaz Kur'an kursları kapanış töreni

08.08.2019 15:14

Nizip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı düzenlenen ödül töreniyle gerçekleşti.

İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, müftülük konferans salonunda gerçekleşen törende, Kur'an kurslarının her geçen gün hedefine biraz daha yaklaştığını söyledi.

Küçük yaşta öğretilen Kur'an-ı Kerim'in, çocukların güzel ahlakla yetişmesine katkı sunduğunu ifade eden Erbaş, her yıl yüz binlerce kişinin yaz Kur'an kurslarında eğitim aldığını belirtti.

Kursların merkezinde Kur'an-ı Kerim'in bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

Yaz Kur'an kurslarımızda 4 bin 525 erkek, 5 bin 88 kız olmak üzere toplam 9 bin 613 öğrencimiz kayıt yaptırmıştır. Bu öğrencilerimizden yaklaşık 3 bin 500 tanesi Kur'an okumaya geçmiştir ilçemizde 2 erkek 1 bayan olmak üzere 3 tane hafızlık kursumuz bulunmaktadır bu kursumuzda da 14'ü öğretici kız ve erkek olmak üzere de 194 öğrencimiz bulunmaktadır ayrıca 16 camimizde Kur'an öğretimi programı açılmış olup burada da 327 vatandaşımıza eğitimler verilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kkonuşmaların ardından törene katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından Yaz Kur'an kurslarında başarı göstererek ödül almaya hak kazanan kursiyerlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA