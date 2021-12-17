GAZİANTEP'TE, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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GAZİANTEP'TE, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bulunan Huzurlu ve Kurtoluk yaylaları; mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bulunan Huzurlu ve Kurtoluk yaylaları; mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

İslahiye'de havaların mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlere kar yağdı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 1600 metre rakımlı Huzurlu ve Kurtoluk yaylalarına mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede yaşayanlar araçlarıyla çıktıkları yaylada kar yağışıyla yeşil ve beyazın oluşturduğu manzaranın güzelliğini fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler.

GAZİANTEP'TE, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

GAZİANTEP'TE, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

GAZİANTEP'TE, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

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