Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel
Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında Gaziantep'te yaya geçidine kırmızı çizgi çekilerek, sürücüler uyarıldı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında Gaziantep'te yaya geçidine kırmızı çizgi çekilerek, sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde başlatılan 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' projesi kapsamında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Proje, Gaziantep'te ilk olarak Sarıgüllük Mahallesi üzerinde başlatıldı. Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Kuş ve polis ekiplerinin bir araya geldiği cadde üzerindeki bir yaya geçidindeki beyaz renkli şeritlerin bazıları kırmızıya boyandı. Ekipler, broşür dağıttıkları sürücüleri yayalara yol verilmesi hakkında bilgilendirdi. Vali Davut Gül, yaya geçitlerinde vatandaşların karşıdan karşıya geçtiği sırada kazalar meydana geldiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız trafik kazalarının azaltılması ve yaya geçidinde kazaların azaltılması için Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yayaların kırmızı çizgimiz olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz. Hem yayalara hem de araç kullananların trafik uymalarını ve yayalara yol vermelerini, yayalar da mutlaka yaya geçitlerini kullanarak karşıya geçmeliler" diye konuştu.


Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Gaziantep'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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