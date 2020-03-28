Gaziantep'te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor
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Gaziantep'te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor

Gaziantep'te korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kimsesiz yaşayan vatandaşların kaldıkları evler dezenfekte ediliyor.

28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:51
Gaziantep'te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor

Gaziantep'te korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kimsesiz yaşayan vatandaşların kaldıkları evler dezenfekte ediliyor. Evlere hijyen ve gıda kolisi de götürüyor.

Türkiye'de etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kimsesiz yaşayan vatandaşların yardımına Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği koşuyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlılar ile durumu olmayan kimsesiz vatandaşları evlerin ziyaret eden Yedi Başak Derneği temsilcileri ve gönüllüleri, gittiği evlere hem gıda ve hijyen paketleri götürüyor hem de evlerin dört bir yanını dezenfekte ediyor. Şuana kadar 200 aşkın aileye yardım ulaştırıp gıda ve hijyen paketi dağıtan Yedi Başak Derneği gönüllüleri sokak sokak gezerek tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyor.

Ziyaret ettikleri yaşlı bir vatandaşın evini dezenfekte ettikten sonra açıklamalarda bulunan Derneğin Lojistik Koordinatörü Mehmet Yaşar Sönmez, "Korona virüsü salgını nedeniyle zor bir süreç yaşıyoruz. Bu salgın nedeniyle özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyorlar. Biz de bu nedenle yaşlılara vefa borcumuzu ödemek adına onları evlerin ziyaret edip gıda ve hijyen paketi veriyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın evlerinde dezenfekte işlemi de yapıyoruz. Şuanda ilk aşama olarak 235 ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. İnşallah bunların devamı da gelecek. Vatandaşlara siz evde kalın biz size geliriz diyoruz. Vakit yaşlılarımıza ve hastalarımıza vefa vaktidir" dedi.

"Yedi Başak Derneği bizi yalnız bırakmadı"

Dernek gönüllülerinin evinde ziyaret ettiği yalnız yaşayan 68 yaşındaki Emine Görek isimli vatandaş, "Yedi Başak Derneği'ne evimiz ilaçladıkları ve bana gıda ile hijyen paketi getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yedi Başak Derneği bizi bu süreçte yalnız bırakmadı. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yaşlıyım, hastayım evden dışarı çıkamıyorum"

Evinde yalnız yaşayan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan 69 yaşındaki Mahmut Kütlü isimli vatandaş ise, "Yaşlıyım, hastayım evden dışarı çıkamıyorum. Çeşitli hastalıklarım var. Bu süreçte bizi unutmayan herkesten Allah razı olsun, devletimize zeval, ziyan vermesin. Yedi Başak Derneği'ne de teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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