Gaziantep'te yaşlı kişinin maaşını çalan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te yaşlı kişinin maaşını çalan zanlı tutuklandı

07.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:03
Gaziantep'te yaşlı kişinin maaşını çalan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yaşlı bir kişinin maaşını çalan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yaşlı bir kişinin maaşını çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşlı bir vatandaşın yaşlılık maaşını çektikten sonra kaldırıma oturarak parasını saymasını fırsat bilerek kapkaç yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kaydından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bu arada, kapkaç anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda oturan yaşlı kişinin parasını sayarken bir kişinin paraları alıp kaçtığı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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