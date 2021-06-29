Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci
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Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebekleri dünyaya geldi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Nizip ilçesine yerleşen 30 yaşındaki Hıyem Dahir ve 35 yaşındaki Luay El İsa çiftinin Nizip Devlet Hastanesinde üçüz bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Sezaryenle doğan 2 erkek, 1 kız bebek, hastanenin Yeni Doğan Ünitesinde kontrol altında tutuluyor.

Bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hilmi Taşdemir, gebeliğin 6. haftasında bebeklerin üçüz olduğunu öğrendiklerini ve hastayı sıkı bir takibe aldıklarını söyledi.

Hastanede ilk kez üçüz bebek doğumunun gerçekleştiği anlatan Taşdemir, "Bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi, çok şükür hiçbir sıkıntımız yok, bebeklerimiz yeni doğan ünitesinde takip ediliyor." dedi.

Çocuk Doktoru Abdullah Tiryaki ise bebeklerin sorunsuz bir şekilde dünyaya gözlerini açtığını belirterek, "İlk bebeğimiz 2 kilo 100 gram, ikinci bebeğimiz 2 kilogram, üçüncü bebeğimiz ise yaklaşık 1 kilo 400 gram dünyaya geldi. Bebeklerimizi en kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Baba Luay El İsa da anlatılması zor bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Daha önce 2 çocuklarının olduğunu ifade eden El İsa, "Bebeklerin üçüz olduğunu öğrenince hem şaşırdım hem de çok sevindim. Allah bize böyle bir mutluluk yaşattı. Allah'a hamdolsun çok mutluyuz. Doktorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci
Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci
Gaziantep'te yaşayan Suriyeli ailenin üçüz bebek sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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