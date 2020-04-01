Gaziantep'te yasak yolculuğa 3 bin 150 lira ceza ve karantina GAZİANTEP'te, bir minibüs ile 'seyahat izin belgesi' olmadan şehirler arası yolculuk yaptıkları belirlenen 15 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, bir minibüs ile 'seyahat izin belgesi' olmadan şehirler arası yolculuk yaptıkları belirlenen 15 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. 15 kişiden 2'si yüksek ateş nedeniyle hastanede, 13'ü ise yurtta karantinaya alındı.

Gaziantep kent girişinde kurulan uygulama noktasında, polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüseki 15 kişinn 'seyahat izin belgesi' olmadan şehirler arası yolculuk yaptıkları belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 15 kişiden 2'sinde yüksek ateş tespit edildi.

2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 13 kişi ise yapılan kontrollerin ardından 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi. Araçtaki 15 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA