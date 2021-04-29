'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
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'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti

'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Güncel

'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü.

'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bu akşam başlayacak olan tam kapanma öncesi alışveriş yapmak ve gezmek isteyenler kentin önemli noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Bugün saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesinde, kırmızı kategoride yer alan Gaziantep'te alışveriş yapmak ve gezmek isteyenler cadde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yasakların yanlış anlaşıldığını düşünen vatandaşlar, bu kalabalıklar yüzünden vaka sayılarının artacağını ifade etti. Öte yandan kurallara uymayanlara uyarılarda ve idari yaptırımlarda bulunan polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürdü.

"Hani nerede sosyal mesafe"

Vatandaşlara oluşturduğu yoğunluktan dolayı sitem eden çarşı esnafı Necip Fazıl Söylemez, "Hani nerede sosyal mesafe, nerede maske bunların hiçbiri yok. Ondan sonra kalabalık ortamlara girmeyin deniliyor ama herkes kalabalık ortamlarda. Her şey lafta kalıyor ben öyle görüyorum bazı insanlar kurallara uymuyorlar. Tam kapanma ilk zamanlarda olsaydı bir sonuç getirebilirdi. Vatandaşlarımız bıktı artık, hafta sonlarını da yasak şimdi bütün hafta yasak olduğunda hiçbir sonuç getireceğine inanmıyorum ve bu yasaklara da kimse uymayacak. Aşıyı şu an herkes gündeme getiriyor. Aşı olmaktan kaçan vatandaşlarımız var. Onların bir an önce aşılarını yaptırmaları lazım. Eğer aşının gerçekten bir koruyuculuğu varsa vatandaş olarak aşımızı olalım. Şu yasaklardan da kurtulabileceksek buna değer ben bu şekilde düşünüyorum" diye konuştu.

'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti
'Tam kapanma' öncesi korkutan görüntü...Gaziantepliler çarşılara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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