Gaziantep'te yasak bitti, tepsi yemeği ve lahmacuna ilgi arttı GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasağın kalkmasının ardından, vatandaşlar tepsi yemekleri ve lahmacunu tekrar yaptırmaya başladı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasağın kalkmasının ardından, vatandaşlar tepsi yemekleri ve lahmacunu tekrar yaptırmaya başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in asırlık geleneklerinden olan tepsi yemeklerinin pide fırınlarında pişirilmesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı içerisinde valilik tarafından yasaklandı. 16 gün süren yasakta fırınlarda; lahmacun, börek ve patlıcan kebabı gibi yemekler pişirilemedi. Bayramın bitmesinin ardından valilik, fırınlardaki bu yasak kararını sonlandırdı. Yasağın kalktığını duyan vatandaşlar da başta lahmacun olmak üzere patlıcan kebabı, soğan kebabı, börek ve tava gibi tepsi yemeklerini yaparak fırınlara koştu.

'EN ÇOK LAHMACUN TALEBİ GELDİ'Kentteki fırın işletmecilerinden Mehmet Naci Dağdelen, yasağın bitmesiyle müşterilerin telefonla kendisi aradığını ve birçoğunun lahmacun yaptırmak için geldiğini belirtti. Lahmacunun yanı sıra tepsi yemeklerinin de pişmeye başladığını anlatan Dağdelen, "Ramazan ayının ortasında fırınlarda oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla lahmacun ve tepsi yemekleri yasaklandı. Biz de yasağa uyduk yakın dostlarımız rica ettiğinde bile yapmadık. Yasak kalkınca lahmacunlar çıkmaya, tepsi yemekleri gelmeye başladı. Ramazan ayında yasaklanınca 16 gündür kimse bu yemekleri yiyemiyordu, o yüzden çok özlemişler. Yasak kalkınca hemen tepsilerini yaptırıp, fırınımıza geldiler" dedi.'BU KADAR KISA SÜREDE BÖYLE ÖZLENECEĞİNİ BİLMİYORDUM'Mehmet Naci Dağdelen, yasağın kalkmasıyla vatandaşların fırınlara tepsileriyle geldiğini belirterek, "Vatandaşlar gerçekten çok özledi. Yasak kalkar kalmaz hemen yemekle gelmeye başladı. Zaten yıllardır süre gelen bir yemek kültürü. Patlıcan kebabı, soğan kebabı, şimdi sarımsak kebabı dönemi başlayacak. Müşterilerimiz artık daha yoğun bir şekilde gelirler. Bu sürede bu kadar özlem olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.'5 ÇEŞİT YEMEK YAPTIRDIM'Fırına lahmacun yaptırmak maksadıyla gelen tiyatro sanatçısı Orhan Uslu ise 5 çeşit yemek yaptıracağını ifade ederek, tekrar yasak gelme ihtimaline karşın önlem aldığını söyledi.Ramazan ayında tepsi yemeğine hasret kaldıklarını anlatan Uslu," Tepsi yemekleri Gaziantep için bir kültürdür. Yasak biter bitmez fırına koştuk. Allah yasağı kaldıranlardan razı olsun. Tepsi yemekleri ve lahmacuna hasretimiz sonunda bitti. Ben 5 çeşit yemek yaptıracağım. Stok yapmam lazım, ne olur ne olmaz. Tekrar yasak çıkarsa diye tedbir alıyorum" dedi.

Kaynak: DHA