Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın ettiİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın bitmesinin ardından Gaziantep'te insanlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşların, alışveriş yaptığı caddelerde ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralına ise birçok kişinin uymadığı gözlendi. Yasağın ardından açılan market ve mağazalarda da insanlar yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: DHA