Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı
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Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa, Haber

Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

26.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:33
Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan yabancı uyruklu kişiler bekçilerin dikkatinden kaçmadı.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından üzerilerinden çıkan kimlik ve belgeleri inceleyen emniyet ekipleri şahısların 4 'ünün Suriye, 2'si Irak, 1'inin Afganistan vatandaşı olan M.V., H.İ., A.I., Y.A., B.C., M.H., A.M. sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir araç ile Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.

Şahıslar ilçe yetkilileri tarafından İslahiye'de bir yakınlarının evinde 14 gün süreliğine karantina altına alındılar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te yasağı ihlal eden 7 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

Kaynak: İHA

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