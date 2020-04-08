Gaziantep'te yasağı ihlal eden 694 araç kara listede Korona virüs kısıtlamalarının ardından il dışından Gaziantep'e gelen 694 araç kara listeye alındı.

Korona virüs kısıtlamalarının ardından il dışından Gaziantep'e gelen 694 araç kara listeye alındı. Kara listeye alınarak 14 günlük karantina süresini ihlal eden 92 araca işleme yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyük şehre giriş çıkışın yasaklanması ve sadece istisnai durumlar içerisindeki araçların geçişine izin verilmesinin ardından Gaziantep'e 694 araç giriş yaptı. Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit edilerek kayıt altına alınan 694 aracın 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye aldıkları açıklandı. 14 günlük süreyi ihlal eden 92 araca işlem kara listeye alınan araçlardan 92'sinin PTS noktaların geçerek, 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal ettikleri belirlendi. 14 günlük süreyi ihlal eden 92 araca işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA