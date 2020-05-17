Gaziantep'te yasağı ihlal eden 2 bin 160 kişiye ceza
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Gaziantep'te yasağı ihlal eden 2 bin 160 kişiye ceza

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde kural ihlali yaparak dışarı çıkan 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yasağı ihlal eden 2 bin 160 kişiye ceza
17.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:12

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde kural ihlali yaparak dışarı çıkan 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. 4 günlük yasağın başladığı dün yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek dışarıya çıkan 2 bin 160 kişi ile genelgeye uymayan 3 iş yerine yasak ihlalinden dolayı idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, polis ekiplerinin kentte denetimlerinin devam ettiği bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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