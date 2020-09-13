Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltıGAZİANTEP'te, yasadışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı

GAZİANTEP'te, yasadışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, yasadışı bahis oynatılan 18 adres tespit edildi. Ekipler, 105 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 14 hard disk, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupon yazıcısı ve 8 kupon ile bir miktar para ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, operasyon kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA