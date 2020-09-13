Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltıGAZİANTEP'te, yasadışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

13.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:55

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı

GAZİANTEP'te, yasadışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, yasadışı bahis oynatılan 18 adres tespit edildi. Ekipler, 105 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 14 hard disk, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupon yazıcısı ve 8 kupon ile bir miktar para ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, operasyon kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Erol Evgin Beren Saat Ferhat Göçer Demet Akalın
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu 14 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 10:55:47. #1.15#
title