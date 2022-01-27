Gaziantep'te yasa dışı yollarla avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı - Haberler
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Gaziantep'te yasa dışı yollarla avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te yasa dışı yollarla avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye ceza uygulandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sırasında şahısların avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haber

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