Gaziantep'te yasa dışı yollarla avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sırasında şahısların avda kullandıkları malzemelere el konuldu.