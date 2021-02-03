Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve kaçak silahları piyasaya sürenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde M.A'nın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bomba arama köpeği "Torun"un da katıldığı aramada 3 bin 162 tabanca fişeği, 200 tabanca, 9 şarjör, 3 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 yüzük ele geçirdi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak