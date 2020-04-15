Gaziantep'te yasa dışı muayenehane açan kişiler gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak olarak açtığı muayenehanede cerrahi müdahale yaptığı belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.
15.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:36
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak olarak açtığı muayenehanede cerrahi müdahale yaptığı belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu şüphelilerin Aydınlık Mahallesi'nde kaçak olarak jinekoloji muayenehanesi açtığını ve cerrahi müdahale yaptığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.J, G.K. ve F.M'yi gözaltına aldı.
Muayenehanede yapılan aramada, bir ultrason cihazı, çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzeme bulundu.
Kaynak: AA